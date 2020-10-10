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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:07:51 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: "Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor"
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