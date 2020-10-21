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Gündem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan en ön safta PKK'lıları kullanıyor
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan en ön safta PKK'lıları kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonunda Ermenistan'ın, cephede savaştırdığı PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 19:28:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Ermenistan en ön safta PKK'lıları kullanıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını açıkladı.

Hacıyev, İngiltere Yabancı Gazeteciler Derneğince internet üzerinden düzenlenen etkinlikte konuştu. Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını belirten Hacıyev, buna tepki gösterilmesini istedi.

Suriye'den savaşçı getiriliyor iddiaları asılsız

Suriye'den Azerbaycan'a savaşçıların taşındığı iddiasını tamamen reddettiklerini dile getiren Hacıyev, "Öncelikle öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim oldukça profesyonel bir ordumuz var. Yeteri kadar da yedek gücümüz var." dedi.

Ermenistan saflarında başka ülkelerden gelen savaşçıların olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Suriye ve Lübnan'ın yanı sıra ABD, Kanada ve özellikle Fransa'dan Ermenilerin Ermenistan silahlı güçleri saflarına katıldığını söyledi.

"PKK'lı teröristler ilk savunma hattında görevlendiriliyor"

İlgili ülkelerden Ermenistan'ın Ermeni kökenli vatandaşlarını savaşta kullanmasını, bu kişilerin Azerbaycan ordusuna karşı savaşarak Azerbaycanlı sivilleri öldürmelerini durdurmasını isteyen Hacıyev, "Aynı zamanda PKK terör örgütünün savaşa dahil olması konusunda endişemiz var. Onlar da Ermenistan silahlı kuvvetleri saflarında yer alıyor. Esasen (PKK'lı teröristler) Ermenistan silahlı güçlerinin ilk savunma hattında görevlendiriliyor." diye konuştu.

"Sivil uçaklarla silah taşınıyor"

Ermenistan'a değişik ülkelerden silah taşınması konusunda da endişelerinin olduğunu kaydeden Hacıyev, "Ermenistan tarafı sivil uçakları kullanıyor. Bu, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarına aykırı. Sivil uçaklara füze sistemlerini yüklüyorlar. Ayrıca, 'insani yardım' adı altında silah ve füzeler gönderiliyor. Ermenistan, resmi uçağını sanki resmi bir ziyaret yapıyormuş gibi kullanarak Ermenistan'a silah taşıyor. Bunlarla da Azerbaycanlı sivilleri öldürüyorlar. Bunun da uluslararası medya tarafından incelenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin desteği uluslararası kanunlar temelinde"

Türkiye ile Azerbaycan arasında özel bir ilişki ve kardeşlik bağının olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Türkiye'nin bize verdiği moral destek, diplomatik destek, coğrafi destek. Türkiye, bölgesel bir ülke. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği diplomatik ve moral destek esasen uluslararası kanunlar temelinde gerçekleşiyor. Elbetteki Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma alanında iş birliği bulunuyor ancak bu, Azerbaycan'ın savunma kapasiteleriyle ilişkilendirilemez veya üçüncü bir ülkenin savaşa katılımı olarak değerlendirilemez. Bunu Ermenistan'ın diğer bir propagandası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'deki görüşmelerde ilerleme beklemiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı Washington'a davet etmesine de değinen Hacıyev, bu görüşmelerde herhangi bir ilerleme beklemediklerini söyledi.

ABD'nin Minsk Grubu'nun eş başkanlarından olduğuna dikkati çeken Hacıyev, Washington'un sorunun barışçıl yoldan çözülmesi için çaba gösterdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Azerbaycan'ın 30 yıldır müzakereler yürüttüğünü hatırlatan Hacıyev, müzakerelerde başarısız olunmasının sorumluluğunun aynı zamanda Minsk Grubu eş başkanlarının da omuzlarında olduğunu sözlerine ekledi.

 

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