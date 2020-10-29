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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Charlie Hebdo'ya tepki:
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Charlie Hebdo'ya tepki:

"Charlie Hebdo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:43:02 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'den Charlie Hebdo'ya tepki:

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, İslam karşıtı kışkırtıcı yayınlarıyla bilinen Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kabul edilemez bulduklarını ve şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Hacıyev, yayınladığı yazılı açıklamada, Charlie Hebdo'nun, İslam dinine ve peygamberine karşı kışkırtıcı yayınlarıyla Müslümanların kutsal duygularına hakaret ettiğini ve günümüz dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu kültürler ve dinler arası diyalog çabalarına da darbe vurduğunu belirtti.

Charlie Hebdo'nun daha önce de dini inançlara karşı düşmanca yayınlar yaptığını hatırlatan Hacıyev, "Dergi, İslamofobik faaliyetleriyle ifade ve basın özgürlüğünü etkili şekilde kötüye kullanıyor, nefreti, dini ayrımcılığı ve şiddeti teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.

Hacıyev ayrıca, "Charlie Hebdo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattından tarafsız haber hazırlayan Fransız TF1 televizyonunun muhabirinin Ermenilerce tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını anımsatan Hacıyev, buna sessiz kalanların Charlie Hebdo'nun provokasyonlarını ifade özgürlüğünün arkasına saklanarak meşrulaştırmaya çalışmalarının bazı soruları gündeme getirdiğini kaydetti.

Hacıyev, Charlie Hebdo'nun eylemlerinin, sorumlu gazetecilik konusunun bugün ne kadar güncel olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

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