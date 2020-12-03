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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Zafer Kutlamasına ‘10 Kasım‘ ayarı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Zafer Kutlamasına ‘10 Kasım‘ ayarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona erdiği Zafer Günü'nün kutlanma tarihi 10 Kasım'ı, 8 Kasım olarak değiştirdi. Karara gerekçe olarak ise; 10 Kasım'da Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü olması gösterildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:55:00 - 2020-12-03 15:24:27
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den Zafer Kutlamasına ‘10 Kasım‘ ayarı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün açıklanan ve Dağlık Karabağ'da savaşın sona erdiği 10 Kasım tarihinin bundan böyle Zafer Bayramı olarak kutlanması yönündeki kararında değişikliğe gitti.

Aliyev'in aldığı yeni karara göre, Zafer Bayramı 8 Kasım’da kutlanacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, karardaki değişikliğin gerekçesi olarak 10 Kasım’ın Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü olması gösterildi.

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