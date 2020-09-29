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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor."
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor."

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:17:12 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor."
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