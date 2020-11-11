Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'nın da bulunduğu ziyarette askerlere kahramanlıklarından dolayı teşekkür etti.

2. Karabağ savaşının tarihte Azerbaycan'ın görkemli zaferi olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, zafere ulaşmak için bütün halkın birlik ve beraberlik gösterdiğini kaydetti.

Aliyev, yıllarca atalarından kalma memleketlerinden uzakta yaşamak zorunda kalan ve "kaçmak" olarak nitelendirilen vatandaşların artık bu isimden kurtulduklarını ve kısa sürede evlerine döneceklerini belirtti.

Bu insanların devlet olarak dönüşü için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Aliyev, "Ama önce güvenlik önlemleri alınmalı. Düşman o bölgelerin hemen hemen her yerine mayın döşedi. Şimdi de mayın temizleme süreci. Başlamalıyız. Bu işe uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Çünkü bunu kısa sürede yapmak. Kendi imkanlarımız sınırlı. Önce güvenlik, sonra altyapı, sonra diğer tüm imar sorunları çözülecektir. "dedi.

Aliyev, tarihi anlar yaşadıklarını ve insanların coşkuyla sokaklarda zaferi kutladığını ifade etti:

"Bu bayram bizim gibi Türkiye'de de kutlandı kardeşler. Bu doğal. Çünkü biz bir milletiz, iki devletiz. Değerli kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'a bugünlerde defalarca teşekkür ediyorum. Dün telefonla konuştuk, Tekrar teşekkür ettim. Zaferimizde Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği büyük rol oynadı. Türkiye'nin bize gösterdiği destek ve dayanışmanın Azerbaycan halkı tarafından çok takdir ediliyor. "

Azerbaycan'da yeni bir dönemin başladığını söyleyen Aliyev, yaralı askerlerin iyileşmesi, gelecek hayatlarının daha iyi olması ve şehit ailelerinin sorunlarının çözülmesi için her şeyi yapacaklarını belirtti.

Aliyev, çatışmalarda yakalanan Ermeni ordusuna ait araç ve silahları Bakü'ye getirip sergileyeceklerini belirtti.

Ziyaret sırasında çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerlerine bir dakikalık saygı duruşu verildi.