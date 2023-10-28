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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir

Yeniakit Publisher
2023-10-28 18:51:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü” dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye, dünyada söz sahibi olan, her bakımdan güçlü ve kudretli bir devlettir” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü” dolayısıyla gönderdiği tebrik mektubunda, "Türkiye, dünyada söz sahibi olan, her bakımdan güçlü ve kudretli bir devlettir” dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Türkiye Cumhuriyeti‘nin 100. yıl dönümü” dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi. Aliyev mektubuna, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına kendi ve Azerbaycan halkı adına tebriklerini ileterek başladı. Aliyev, “Türk dünyasının büyük evladı, büyük komutan ve dahi lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan bir asır önce, Türkiye halkını tek bir düşünce etrafında birleştirmeyi başarmış ve onun en muhteşem eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak bağımsızlık mücadelesine büyük bir başarıyla tamamlamıştır. Bu özel günde, Ulu Önder Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve kahraman şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hak ettiği yeri alan Türkiye’yi görmekten büyük gurur duyuyoruz”
Türkiye’nin bağımsızlığını çok karmaşık ve zor şartlarda, şehitlerinin canları ve kanları pahasına elde ettiğinin altını çizen Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen mektubunda, “Türkiye Cumhuriyeti, dünyada söz sahibi olan, her bakımdan güçlü ve kudretli bir devlettir. Atatürk’ün emaneti olan kardeş Türkiye’nin son 20 yıldaki gelişme hızı, dünyanın önde gelen ordularından birine sahip olması, yüksek teknoloji ve inovasyonlara kadar her alandaki mükemmel başarıları, dünyada kazandığı güven ve yüksek itibar, sizin sarsılmaz iradenizin, yorulmak bilmeyen faaliyetinizin ve kararlılıkla uyguladığınız akılcı politikanızın sonucudur” dedi.
Aliyev, “Azimle sürdürdüğünüz stratejik gelişim çizgisine halkınızın koşulsuz desteği ve size olan sonsuz güveni, Türkiye’nin gelecekteki başarılarını güvence altına alacak en önemli faktörlerdir. Kardeş bir ülke olarak, her geçen gün güçlenen, en öncü ülkeler sıralamasında hak ettiği yeri alan çağdaş Türkiye’yi görmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı. Aliyev mektubunda ayrıca, “Azerbaycan halkının Milli Lideri Haydar Aliyev’in ‘Tek millet, iki devlet’ sözü halklarımızın kardeşliğini, birlik ve beraberliğini ifade etmekte ve ikili ilişkilerimizin gerçek mahiyetini yansıtmaktadır. Bu felsefenin bir kanıtı olarak Azerbaycan ve Türkiye’nin şu anda dünyanın en yakın ülkeleri ve müttefikleri olduklarını gururla belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.

“Azerbaycan halkı, kardeş Türk devletinin desteğini unutmayacaktır”
Azerbaycan ve Türk halkalarının tarihte olduğu gibi günümüzde de iyi günde, kötü günde bir birinin yanında olduğunu ifade eden Aliyev, “Azerbaycan halkı, sizin liderliğini yaptığınız kardeş Türk devleti ve halkının, vatan savaşı sırasında ve sonrasında Azerbaycan’ın haklı davası ve toprak bütünlüğü için gösterdiği açık siyasi desteği ve kararlı tutumu asla unutmayacaktır. Şuşa Deklarasyonu ile ittifak düzeyine çıkarılan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığındayız. Ortak ahlaki değerler, dini ve kültürel kökler gibi sarsılmaz temeller üzerine inşa edilen devletlerarası ilişkilerimiz aynı zamanda bölgede istikrarın, barışın, kalkınmanın ve güvenliğin de teminatıdır” dedi.
Aliyev, “En büyük varlığımız olan Azerbaycan-Türkiye kardeşliğini ve birliğini sonsuza kadar yaşatmak ve daha da güçlendirmek, kapsamlı işbirliğimizi geliştirmek için onurlu misyonumuzu ortak ve başarıyla yürütmeye devam edeceğimizden eminim. Bu tarihi günde sizlerin ve kardeş Türk halkının sevincini paylaşıyor, sağlık, mutluluk, çalışmalarınızda başarılar, Türkiye Cumhuriyeti için daim refah, kalkınma ve yükseliş diliyorum” ifadelerini kullandı.

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