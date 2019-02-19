0553 313 94 23

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

19 Şubat 2019 Salı 12:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Bakü’de temaslarına devam ediyor. Heyet, bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tüm alanlarda dost ve kardeşçe ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev, Türkiye-Azerbaycan arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun Azerbaycan’a ziyaretinin, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesine katkı sağlayacağını vurguladı.


Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye’nin bugün dünyadaki en yakın ülkeler olduğunu ve devlet başkanları düzeyinde yapılan toplantıların ve farklı düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin dostluğu daha da sağlamlaştırmak ve işbirliğine yönelik yeni alanların belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.


Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan’la hem Türkiye’de hem de Azerbaycan’da ve uluslararası etkinliklerde gerçekleşen toplantıları hatırlatan Aliyev, geçen yıl önemli enerji projeleri olan TANAP’ın ve “STAR” petrol rafinerisinin açılmasıyla akıllarda kaldığını hatırlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, selamlarını ileten Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e heyeti kabul ettiği için teşekkür etti.


Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bugün en üst düzeyde olduğunu belirten Ayrım, İlham Aliyev’in öncülüğünde Azerbaycan’ın uluslararası alanda büyük bir ün kazandığını ve hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Ayrım, başkanlık yaptığı Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun iki ülke arasındaki dostça ve kardeşçe ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı. Şamil Ayrım’ın başkanlığındaki heyette, AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ bulunuyor.


Dostluk Grubu, 21 Şubat tarihine kadar devam edecek program kapsamında, Başbakan Nevruz Mammadov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan Meclisi Komite Başkanları ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOSFED Başkanlığına iki aday
    1. TOSFED Başkanlığına iki aday
    2. "Spor alışkanlığını yaymak zorundayız"
    3. Ömer Günel kademe amirliği..
    4. Ekşi Sözlük’ün ambale yazarları bu..
    5. Piyasaya sahte para sürmek isteyen..
    6. Mozart’ın eserini duyan çöpünü..
    7. Öldürülen Avukat Geredeli’nin katiline..
    8. Ataşehir’de gece kulübüne silahlı..
    9. Murat Aydın: “Beykoz’da bacasız sanayi..
    10. Giresun’da muhtar adayından seçmene..
    11. Bursa sağlık yatırımlarıyla büyüyor
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit..
    13. Yozgat’ta baharın müjdecisi çiğdem..
    14. Başkan Subaşıoğlu’na CHP’li aileden..
    15. Spot piyasada elektrik fiyatları
    16. Terörist itiraf etti: “Gökyüzüne..
    17. Üniversite Cami inşaatı devam ediyor
    18. Aydın MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    19. Ege Üniversitesine Gençlik Merkezi
    20. Bakan Koca: "Sağlık hizmeti her..
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü