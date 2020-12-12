  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi Ağdam'da bulunacak
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi Ağdam'da bulunacak

Karabağ'da ateşkesi izlemek için Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi’nin Ağdam’da bulunacağını açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ortaklığın Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneği olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 20:32:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi Ağdam'da bulunacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi’nin Ağdam’da bulunacağını açıkladı.

Türkiye ve Rusya'dan ortak izleme merkezi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ’daki tampon bölgede Rus Barış Gücü birliklerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.

Rusya, anlaşma gereği tampon bölgeye çok sayıda asker ve askeri araç göndermişti. Türkiye’nin de bölgede Rusya ile beraber ateşkesi izleyeceği ifade edilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Stefan Visconti, ABD Eş Başkanı Andrew Shaffer, Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mikhail Bocharniko ve AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in ile görüştüğü belirtildi.

"Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek"

Görüşmede Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir İzleme Merkezi kurma sürecinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu konu 10 Kasım'da imzaladığımız açıklamaya da yansıdı. Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, bölgesel işbirliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneğidir. Bu artık gerçekliktir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı
Medya

Kuruluş Osman'a damga vuran olay! Herkes hüngür hüngür ağladı

ATV ekranında çarşamba akşamları yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun karakterine hayat vermeye başlayan Zeynep Tu..
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay