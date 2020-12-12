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Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini adeta azarladı
Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini adeta azarladı

AGİT Minsk Grubunun eş başkanlarını kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kameralar önünde Minsk Grubu üyelerini adeta azarlayarak 'Sizi ben çağırmadım, buyrun sizi dinliyorum.' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:08:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Minsk Grubu üyelerini kameralar önünde adeta azarlayarak, "“Ermeni tarafının herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Aliyev, AGİT Minsk Grubu üyelerini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü'ye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanları Fransız Stephane Visconti, ABD'li Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'i kabul etti.

Aliyev kameralar önünde azarladı

Cumhurbaşkanı Aliyev, AGİT Minsk grubu eşbaşkanları heyetini kabulünde yaptığı açıklamada, “Şunu bir kez daha kameralar önünde tekrar söyleyebilirim. Minsk Grubu’nu ziyarete davet etmedim. Ancak bana Minsk Grubu'nun gelmek istediğiyle ilgili bilgi verildiği zaman söyledim gelsinler, itiraz etmiyorum. Belki onların bana diyecek sözleri var. Eğer kamera önünde söylemek istiyorsanız buyrun. Söylemek istemiyorsanız ben onlara söyleyeyim gitsinler. Nasıl isterseniz. Buyrun, sizi dinliyorum" dedi.

"Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz"

Aliyev şunları söyledi:

"Biz planladığımızı başardık. İşgal altındaki yedi şehrimizi geri aldık. Kadim Azerbaycan şehri Şuşa'yı geri aldık. Hadrut kasabasını geri aldık. Hocavend'in bir kısmını geri aldık. Sugovuşan ve diğerlerini geri aldık. Aslında planladığımızı başardık. Şu anda Rus barış güçleri oradalar ve faaliyetlerine başladılar. Durum daha stabil. Ancak bana, dün ya Ermeni militanlar ya da 'Ermeni ordusu' diye adlandırdıkları kalıntılar tarafından bazı terörist eylemlerin yapıldığı bilgisini verdiler. Bu, elbette, endişe verici bir durum. İki gün önce, şanlı zaferimizle ilgili askeri geçit töreninde, Ermeni faşizmi yeniden ortaya çıkarsa, demir yumrukla başını ezeceğimizi söyledim. Bu nedenle herhangi bir askeri eylem planlamamaya çok dikkat etmeleri gerekir. Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz. Bu, kimse için sır olarak kalmamalı. Ancak umarım bu olmaz”

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