  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

İlham Aliyev: - "Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:34:00 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ sorununun, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Aliyev, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Guterres'e Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düzenlediği saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Aliyev, saldırılarda asker ve sivil can kayıpları yaşadıklarını bildirerek, Azerbaycan'ın savunma amacıyla karşı saldırıya geçtiğini kaydetti.

Ermenistan yönetiminin müzakere sürecini bilinçli şekilde bozduğunu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" yönündeki açıklamasının sürece ciddi darbe vurduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Dağlık Karabağ sorunu, yalnızca uluslararası hukuk kuralları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde, Ermenistan ordusunun işgal altındaki topraklardan derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmesini talep eden ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmelidir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'ye tarihi tokat! Bir dizinin daha fişini çekiyor
Medya

FOX TV'ye tarihi tokat! Bir dizinin daha fişini çekiyor

Skandal yayınlarıyla tepki çeken FOX TV dizilerin fişini tek tek çekiyor. Son olarak ‘Savaşçı’ dizisinin de yeni sezonda yayınlanmayacağı id..
Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...
Gündem

Türkiye'den ABD'ye çok net mesaj: F-35'i vermezlerse...

Rusya'dan alınan S-400'leri bahane eden ABD, Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından hukuksuz bir şekilde çıkarmıştı. Katıldığı bir televiz..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı