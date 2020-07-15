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Dünya

Azerbaycan bölgedeki son gelişmeyi dünyaya duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırgan Ermenistan güçlerine ait bir müstahkem mevkiyi başarılı bir şekilde vurduklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 11:13:00 -
Azerbaycan bölgedeki son gelişmeyi dünyaya duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’a ait bir müstahkem mevkiyi vurduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vagif Dargahlı, “14 Temmuz’da Tovuz bölgesindeki askeri eylemler sırasında birliklerimizin nokta atışı neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir askeri hedef daha vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

Dargahlı, vurulan hedefin bir müstahkem mevki olduğunu belirtti.

Dargahlı ayrıca Ermenistan’ın askeri eylemlerini bastırmak amacıyla Azeri birliklerince yapılan nokta atışıyla, askeri teçhizatın da imha edildiğini ifade etti.

Bakanlık ayrıca operasyon anlarının görüntülerini de yayınladı.

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