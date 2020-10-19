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Dünya Azerbaycan bağımsızlığını kutladı
Dünya

Azerbaycan bağımsızlığını kutladı

Azerbaycan dün bağımsızlık gününü kutlarken, ordusunun 27 Eylül’de başlattığı operasyonlarda işgal altındaki bir çok bölgeyi kurtarması, sevinçleri taçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:53:00 -
Azerbaycan bağımsızlığını kutladı

Cebrail ve Fuzuli şehirleriyle yaklaşık 60 yerleşim biriminin işgalden kurtarılmasının sevincini yaşayan Azerbaycan halkı, işgal altındaki diğer bölgelerle ilgili de sevindirici haberler bekliyor. 

Azerbaycan’da bağımsızlık 28 Mayıs 1918’de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından ilan edildi. Ancak ülke 2 yıllık kısa dönemden sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi sonrasında, 18 Ekim 1991’de tarih sahnesinde yeniden bağımsız devlet olarak yerini aldı.

Azerbaycanlılar, 70 yıl Sovyet yönetimi altında yaşasalar da kendi medeniyetlerine bağlı kalma ve Türk kimliğinden hiç vazgeçmediler.

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