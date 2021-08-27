Azerbaycan askerleri Bakü'ye döndü! 'Türkiye' açıklaması

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan Azerbaycan askerleri, Bakü'ye dönüş yaptı.

Dün Afganistan'dan ayrılarak hava yoluyla Türkiye'ye geçen 120 Azerbaycan askeri, bugün uçakla ülkelerine geldi.

Bakü yakınlarında askeri havalimanına iniş yapan uçakla gelen askerler, törenle karşılandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bandonun milli marşı seslendirdiği törende askerlerin aileleri de hazır bulundu.

Törende, vatan için canlarından geçen şehitler saygı duruşu ile anıldı. Konuşmaların yapıldığı ve çeşitli marşların seslendirildiği tören sonrasında askerler aileleri ile hasret giderdi.

Ülkesine dönen askerlerden Üsteğmen Meftun Sadigli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan misyonunda görev aldığı için gurur duyduğunu söyledi.

Son ana kadar Afgan halkına yardımcı olduklarını belirten Sadigli, "Görevimizi şerefle sona erdirdik. Türk askerleriyle omuz omuza, kardeşlik ilişkisi içinde, hiçbir ayrım gözetmeden birlikte görev yaptık. Tahliye sürecinde de Türk askerleri bize yardımcı oldu." dedi.

Üsteğmen Sadigli'nin babası Mehti Sadıgov ise önemli bir görevi sona erdiren evladıyla gurur duyduğunu söyledi.

Evladının Karabağ savaşında da vatani görevini şerefle yerine getirdiğini vurgulayan Sadıgov, "Böyle evlatlarımız olduğu için gurur duyuyorum. Hepsi birer cengaver. Hepsi benim kendi evladım." ifadelerini kullandı.

2002'den itibaren önce Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (İSAF), sonra ise NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan Azerbaycan askerleri, Türk askerleriyle Kabil'deki havalimanının güvenliğini sağlıyordu.