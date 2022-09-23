  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi’ne davet edildi
Dünya

Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi’ne davet edildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi’ne onur konuğu olarak davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 03:12:00 -
Azerbaycan Arap Birliği Zirvesi’ne davet edildi

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’ta bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun’un, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Bağlantısızlar Hareketi'nin mevcut başkanı sıfatıyla Kasım ayında Cezayir’de gerçekleştirilecek olan Arap Birliği zirvesine onur konuğu olarak katılmaya davet ettiği belirtildi.

Bakan Lamamra’nın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'a Cumhurbaşkanı Tebbun’un davet mektubunu verdiği ifade edilen açıklamada, iki bakanın Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası gerilimlerdeki rolünü etkinleştirmesi noktasında görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23