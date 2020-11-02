  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azerbaycan, 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı
Dünya

Azerbaycan, 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı

Başarılı operasyonlarına devam eden Azerbaycan ordusu 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:27:00 - 2020-11-02 15:42:46
Azerbaycan, 8 köyü daha işgalci Ermenistan'dan kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay