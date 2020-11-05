Azerbaycan, 7 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter’dan, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Mirek ve Kavdar, Zengilan’ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı’nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 210 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.



Öte yandan; İtalya gazetesi La Repubblica’ya konuşan Aliyev, “Savaş ne kadar hızlı biterse o kadar iyi. Yine söylüyorum, Paşinyan kalan diğer topraklarımızdan çıkma sorumluluğunu üstlenirse, biz bugün savaşı durdurmaya hazırız” dedi.