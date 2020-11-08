Azerbaycan 16 köyü daha kurtardı

Cephenin her yerinde üstün olan ve Ermenilere ağır zayiatlar verdiren Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter’dan 16 köyün daha düşman işgalinden kurtarıldığını açıkladı.



Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Fuzuli ilinin Yukarı Veyselli, Yukarı Seyitahmetli, Gorgan, Üçüncü Mahmutlu, Gacar ve Divanalılar; Cebrail ilinin Yukarı Mezre ve Yanarhac; Gubadlı ilinin Gezyan, Balasoltanlı ve Merdanlı, Zengilan kentinin Beşdeli; Hocalı ilinin Karabulak ve Moşhmaat, Hocavend kentinin de Atagut ve Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.



Azeri basını, Aliyev’in ilk defa Hocalı ilinden 2 köyün kurtarıldığını açıkladığını belirterek, “Karabağ’ın tamamının kurtarılması artık çok yakın” dedi.



Alınan köy sayısı 224 oldu



Dün 16 köyü daha kurtaran Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, şimdiye dek 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 224 köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmış oldu.