'Az önce Tarım Bakanı aradı, 'kızdım bağırdım' demişti! MHP'li başkandan Öztürk Yılmaz'a 'Ziya' göndermesi

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, memleketi Ardahan'ı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yılmaz, Ardahan'ın bir köyündeyken, köylüleri selamladıktan sonra, onlara, "Bugün, bu kuraklıkla ilgili, Tarım Bakanı aradı beni az önce. Sabah, kızıp bağırmıştım. Aradı. Size bir müjdem var." dedi.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, müjdesini şöyle anlattı: " 'Çiftçinin kullandığı kredilerin faizlerini affedin' dedim. Benim söylediklerimi söylüyorum. 'Faizlerini almayın' dedim. 'Ana para ödemesi 3, 4 yıl sonra başlasın' dedim. 'Kardeşim öyle bakarız ederiz ile olmaz' dedim. 'Birkaç gün içerisinde bunu halledin' dedim. Bakan da 'tamam' dedi. Tarım İl Genel Müdürü'ne talimat verdi. Teşvik paketini 1 haftaya kalmaz çıkaracaklar. Yalnız bakan dedi ki 'Aynı durum Kars ve Erzurum'da olduğu için teşvik paketinin orayı da içermesi gerekiyor. 'Vallahi ben onu bilmem' dedim."

Yılmaz'a 'ziya' göndermesi!

Öztürk Yılmaz'ın ilgili videosunu, twitter hesabından paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkan Yarımcısı Fatih Aydın, 'Neşeli Günler' filmindeki Ziya karakterine dikkat çekti.

MHP'li Aydın'ın twitter paylaşımı