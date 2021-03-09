Az önce ilan ettiler! Darbeci Sisi'den tarihi hata

Türkiye ile Mısır'ın yeniden ilişkilerini geliştirme çabası Yunanistan ve Rum yönetimini rahatsız etmeye devam ederken Atina yönetimi dünDışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Mısır'a gönderdi.

Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile bir araya gelen Dendias, Mısır'la sorunun 'esasen çözüldüğünü' söyledi. Görüşme sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de ilan ettiği hidrokarbon ihalesinin Türkiye'nin kıta sahanlığına göre belirlenmesi meselesine "tamamen teknik bir sorun" olarak niteledi.

Kahire’de Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ı ağırlayan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Mısır-Yunan ilişkilerinin her seviyedeki gücünü ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarını vurguladı.

Türkiye'nin doğalgaz açısından zengin Doğu Akdeniz'de müzakere çağrılarını görmezden gelen Mısır, dün, enerji alanında Yunanistan ile iş birliğine geçişin hızlandırılması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Biz de Mısır'la anlaşma yapabiliriz' şeklindeki açıklamasıyla Mısır'a yeşil ışık yakmasının ardından Yunanistan ve Mısır dışişleri bakanları arasında gerçekleşen toplantı, Mısır'ın tarihi bir hata yaptığı yorumlarına neden oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dünkü röportajında, “Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Yeni MEB haritasını yayımladılar

Mısır bu ayın başında Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu. Dendias Mısır ziyareti sırasında 18. parsel meselesini de gündeme getirdi. Yunan Bakan ile Şukri arasındaki görüşmenin ardından Mısır ihaleye çıkacak yeni Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haritasını yayımladı. Haritaya göre Mısır 18. parseli Mısır karasuları sınırları içinde kalacak şekilde yeniden düzenledi.