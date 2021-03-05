Az önce duyuruldu! Suudi Arabistan'ı vurdular

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını iddia ederken, koalisyon güçleri, İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanı'nı ve Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde önemli yerleri 3 İHA ile vurduklarını belirtti.

Seri, söz konusu saldırının "koalisyon güçlerinin hava saldırılarına ve Yemen'de devam eden ablukaya" yanıt olarak düzenlendiğini savundu.

Koalisyon: Husilerin gönderdiği İHA düşürüldü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Husilerin sivillere saldırı girişimlerinin kasıtlı ve sistematik şekilde devam ettiğini kaydeden Maliki, bu durumun "savaş suçu" olduğunu ifade etti.

Maliki, uluslararası insan haklarına göre sivilleri ve sivil nesneleri korumak için önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.

Koalisyon güçleri dün de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a gönderilen patlayıcı yüklü 2 balistik füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.