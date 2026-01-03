Az önce deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler: AFAD ve Kandilli son deprem listesi
Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler..
AFAD son depremler ve Kandilli son deprem listesi..
AFAD son depremler listesi:
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-01-03 00:09:48 39.18361 28.28556 7.01 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 23:38:34 38.31611 38.21 6.99 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2026-01-02 23:35:59 39.28111 28.98889 7.0 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2026-01-02 22:58:57 39.19306 28.17139 7.28 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 22:48:02 39.90167 28.68611 6.99 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2026-01-02 22:41:25 36.76417 33.66861 6.96 ML 1.6 Mut (Mersin)
2026-01-02 22:40:02 39.19694 28.31944 10.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 22:35:00 40.78694 27.99389 7.0 ML 2.1 Marmara Denizi - [20.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2026-01-02 20:51:58 39.17306 28.23694 5.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 20:51:07 36.88861 27.48056 7.0 ML 0.9 Ege Denizi - [15.77 km] Bodrum (Muğla)
2026-01-02 20:47:13 37.09611 28.56556 7.0 ML 0.9 Ula (Muğla)
2026-01-02 20:33:59 39.23722 28.15833 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 19:50:33 39.25917 28.11417 5.91 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 19:37:52 39.26472 28.10778 5.98 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-02 19:35:32 39.25917 28.11944 8.15 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
Kandilli son deprem listesi..
..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER..
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son deprem listelenmiştir
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.01.03 00:33:19 39.2012 28.1793 10.3 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.03 00:09:49 39.1670 28.2672 9.1 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 22:58:58 39.1358 28.1775 22.8 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 22:48:02 39.8813 28.6778 5.0 -.- 1.7 -.- KARAKOY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.01.02 22:41:26 36.7558 33.6202 7.0 -.- 1.6 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel
2026.01.02 22:40:03 39.1673 28.3195 12.4 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 22:35:00 40.7775 27.9818 11.8 -.- 2.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2026.01.02 20:51:06 36.8742 27.4638 8.1 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.01.02 20:47:12 37.0818 28.5417 18.4 -.- 1.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2026.01.02 19:37:52 39.2533 28.1132 10.3 -.- 2.6 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 19:35:32 39.2393 28.0915 15.0 -.- 2.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 19:34:19 39.2468 29.0142 9.1 -.- 1.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 18:52:18 41.9657 23.0232 2.8 -.- 3.3 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.01.02 18:37:29 38.7955 37.1632 7.6 -.- 1.5 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.01.02 18:15:05 40.4732 29.1868 0.0 -.- 1.7 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2026.01.02 18:08:43 41.1057 28.9447 0.0 -.- 0.8 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2026.01.02 18:06:15 39.2430 29.0487 8.2 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 17:35:07 39.1645 28.2190 8.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 17:14:14 39.2367 27.9915 5.0 -.- 1.7 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2026.01.02 17:12:43 39.1495 28.1580 9.1 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 17:10:49 41.8922 23.1805 8.3 -.- 3.1 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.01.02 16:44:58 38.9948 29.7097 4.6 -.- 2.9 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 16:42:48 39.2015 28.0568 8.3 -.- 1.2 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 16:18:21 39.1822 29.0275 3.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 15:50:45 36.1885 33.5418 0.0 -.- 0.8 -.- KOCASLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.01.02 15:48:03 38.2383 38.8208 8.4 -.- 1.6 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.01.02 15:47:12 38.2583 38.8630 3.2 -.- 1.7 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.01.02 15:44:29 36.1527 33.5402 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2026.01.02 15:40:41 39.1557 28.9777 15.4 -.- 1.2 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 15:39:08 39.3138 28.9803 5.0 -.- 0.9 -.- YAVU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.01.02 15:38:21 39.7528 39.1462 6.2 -.- 1.9 -.- AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.01.02 15:35:34 39.2540 28.0988 7.5 -.- 1.2 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 15:10:12 39.2057 28.3945 19.3 -.- 1.2 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 15:05:58 40.8080 30.9790 16.8 -.- 1.6 -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2026.01.02 15:03:37 38.0107 36.7517 16.4 -.- 1.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.02 14:58:30 35.5728 25.2940 49.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.01.02 14:57:44 40.3952 24.0327 5.4 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.01.02 14:48:22 39.2380 28.1615 14.4 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 14:40:20 39.2233 28.1435 7.7 -.- 1.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.01.02 14:33:17 38.3448 37.5150 27.6 -.- 1.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.01.02 14:27:24 37.8980 36.5788 6.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel