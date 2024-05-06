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Sosyal Medya Az kalsın canından oluyordu! Eşek şakası dediğin tam da böyle olur
Sosyal Medya

Az kalsın canından oluyordu! Eşek şakası dediğin tam da böyle olur

Yeniakit Publisher
2024-05-06 17:43:00 -

Sosyal medyaya düşen bu videoda arkadaş grubunun içlerinden birine yaptığı şaka gündem oldu.

Sosyal medyada gündem olan, nerede çekildiği belli olmayan bir videoda şahsın oturduğu yerden fırlayarak kafa üstü yere düştüğü görülüyor.

Oturduğu koltuğa bir çeşit düzenek kuran arkadaşları, şahsın hiç beklemediği bir anda patlatarak havaya savurdu. Arkadaş grubundan bazılarının şakadan haberi olmamasından dolayı panikle kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

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