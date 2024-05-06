Az kalsın canından oluyordu! Eşek şakası dediğin tam da böyle olur

Sosyal medyada gündem olan, nerede çekildiği belli olmayan bir videoda şahsın oturduğu yerden fırlayarak kafa üstü yere düştüğü görülüyor.

Oturduğu koltuğa bir çeşit düzenek kuran arkadaşları, şahsın hiç beklemediği bir anda patlatarak havaya savurdu. Arkadaş grubundan bazılarının şakadan haberi olmamasından dolayı panikle kendini korumaya çalıştığı görülüyor.