Az daha Yeşilırmak'a uçuyordu! Facianın eşiğinden böyle dönüldü

Amasya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tırı Yeşilırmak nehrine uçmaktan köprü korkulukları kurtardı. Tır, iki köprünün arasındaki boşlukta sıkıştı kaldı. Vatandaşlar kazanın gürültüsünü deprem sandı.

Edinilen bilgiye göre, İran’a gitmek üzere İstanbul’dan yolan çıkan İran uyruklu sürücü Ali Zareı yönetimindeki içecek yüklü tır, sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi mevkiinde çift yönlü olan Yeşilırmak köprüsünde kontrolden çıktı. Önce yol kenarındaki direğe, sonra da korkuluklara çarptı. İki köprünün arasındaki boşlukta sıkışıp kalan tırın sürücüsünü olay yerine gelen itfaiyeci ve polisler kurtardı.

“Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık”

Mahalle sakinlerinden Erkan Yavuz, “Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Direğe vurarak iki köprü arasında sıkışmış. Manevra yapmasaydı Yeşilırmak’a düşebilirdi” dedi. Tırı endişeyle izleyen Fırat Yolcu da, nehre düşme ihtimali karşısında büyük panik yaşadıklarını söyledi.