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Ayvanın faydaları nelerdir?

Ayvanın faydaları nelerdir? Ayvanın içerisinde hangi vitaminler bulunur?

09 Aralık 2018 Pazar 22:10
Ayvanın faydaları nelerdir?

A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. Şeker oranı oldukça düşük olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahip.

İŞTE AYVANIN FAYDALARI

Mide ve bağırsakları güçlendirir.

İshali kesmekte etkilidir ama fazla yenildiği takdirde kabızlığa neden olmaktadır.

Karaciğer tembelliğini giderir.

Kanı temizler.

Çarpıntıya iyi gelir.

Öksürüğe karşı faydalıdır.

Cildi temizler, tırnakları güçlendirir.

Varisleri önler.

İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesini sağlar.

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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