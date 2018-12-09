Ayvanın faydaları nelerdir?

A ve B vitaminleri açısından zengin olan ayva, kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri. Şeker oranı oldukça düşük olan meyve, aynı zamanda insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliğe sahip.

İŞTE AYVANIN FAYDALARI

Mide ve bağırsakları güçlendirir.

İshali kesmekte etkilidir ama fazla yenildiği takdirde kabızlığa neden olmaktadır.

Karaciğer tembelliğini giderir.

Kanı temizler.

Çarpıntıya iyi gelir.

Öksürüğe karşı faydalıdır.

Cildi temizler, tırnakları güçlendirir.

Varisleri önler.

İdrar yolu iltihaplarının iyileşmesini sağlar.