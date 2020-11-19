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Aktüel Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
Aktüel

Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:19:59 -
Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 ay önce yanan ormanlık alana yeni fidanlar ekildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, daire amirleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı ağaç dikimi töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

İğde, zakkum, arguvan, fıstık çamı ve selvi fidanlarının toprakla buluştuğu etkinlikte bir konuşma yapan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yanan alanlarda ağaç dikimi öncesinde teknik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dündar, "7 hektarda kızılçam, 4,20 hektarlık alanlarda ise yol kenarındaki bölümlere yangınların etkisini azaltıcı özelliği bulunan ağaç çeşitleri dikilecektir." dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ise yangın sırasında takdire şayan bir müdahale yapıldığını belirtti.

Görgülüarslan, "Bugün burada kaybettiklerimizi yeniden kazanma, tekrar çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize emanet etmeye çalışarak, bozduğumuzu yapmaya çalışacağız. Bu yüzden de ben bugün buraya gelip bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

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