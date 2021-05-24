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Spor Ayvalık’ta trafik kazası
Spor

Ayvalık’ta trafik kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 03:52:00 -
Ayvalık’ta trafik kazası

Edinilen bilgiye göre kaza, 21.30 sıralarında ilçe girişinde meydana geldi. Mehmet H. idaresindeki 10 P 9929 plakalı Renault Broadway marka araç ile Harun G. idaresindeki 25 ABG 604 Hyundai marka araç, ilçe girişinde henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazaya, polis, sağlık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İki sürücü de yaralandı. Bir aracın hurdaya döndüğü diğer araçta maddi hasar meydana gelen kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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