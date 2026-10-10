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İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

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İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde yerin altından çıkan doğal gazlı su, böbrek taşlarını dökmeye yardımcı olduğu söylenirken, gazlı içeceklerin yapımında da kullanılıyor.

#1
Foto - İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

TOZ İÇECEKLER İLE KARIŞTIRILIP GAZLI İÇECEK YAPILIYOR Aksaray’ın Koçpınar köyünde bulunan gazlı su, ilginç doğa oluşumuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır köyde yeraltından fışkırarak çıkan gazlı su halk arasında “Sodalı su” olarak bilinirken, bir süre önce hayırsever bir vatandaş suyun yoğun ilgi görmesinden dolayı çeşme haline getirdi.

#2
Foto - İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

Böbrek taşı düşürmede faydalı olduğu söylenilen gazlı su hem bu özelliğiyle hem de toz içeceklerle karıştırılarak gazlı içecek haline getirilmesiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Suyun aktığı borunun etrafında su kabarcıkları da görülüyor.

#3
Foto - İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

“SUYUN BÖBREKTEKİ TAŞLARI DÜŞÜRDÜĞÜ SÖYLENİYOR”

#4
Foto - İlginç doğa oluşumu dikkat çekiyor: Böbrekleri süzgeç gibi yapıyor!

Birçok insanın gelip gazlı su doldurduğunu belirten yöre halkından 65 yaşındaki gezgin Ömer Yiğit, “Burası Aksaray ili Koçpınar köyü. Bu su sodalı bir su. Yukarıda kaynak var bu su oradan geliyor. Eskiden böyle çeşme değildi. Hayırseverin biri bunu çeşme haline getirmiş. Bu suyun böbrekteki taşları düşürdüğü söyleniyor ve toz içeceklerle karıştırılıp gazlı içecek haline getiriliyor. Birçok insan gelip buradan su doldurup gidiyor.” dedi.

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