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Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

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Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

Galatasaray'da Barcelona maçı öncesinde İlkay Gündoğan krizi patlak verdi. Maç sonu skandal açıklamalar yapan İlkay'a yaptırım uygulanacak mı merakla bekleniyor...

#1
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesine Nhaga'yı almış ve Kaan Ayhan'ı dışarıda bırakmıştı. Genç futbolcu şu anda orta saha sıralamasında İlkay Gündoğan'ın da önünde...

#2
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

Birçok kişi yaz döneminde Renato Nhaga'nın kiralanmasını bekliyordu. Fakat 19 yaşındaki orta saha kadroda tutuldu. Ardından UEFA listesinin bildirilme zamanı geldi. Nhaga'nın dışarıda kalacağı düşünülüyordu. Yine aksi oldu. Gine-Bissaulu futbolcu, UEFA'ya bildirildi. Tecrübeli isimlerden Kaan Ayhan ise dışarıda kaldı.

#3
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

Renato Nhaga ve İlkay Gündoğan'ın görev bölgeleri aynı: Merkez orta saha... 35 yaşındaki tecrübeli yıldız İlkay'ın sözleşmesi bu sezonun ardından tamamlanıyor. Ayrıca İlkay, 24 Ekim'de 36 yaşına girecek. Nhaga'nın kontratı ise 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor.

#4
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

İlkay Gündoğan ilerleyen yaşı ve azalan temposu sebebiyle gözden düştü. İki futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasından sonra kendilerine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdikleri yanıtlar ise şöyleydi:

#5
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

İlkay Gündoğan: Oynamıyorum ki! Niye hazır olayım? Renato Nhaga: Ben her zaman hazırım

#6
Foto - Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı

İlkay Galatasaray'dan yıllık net 4,5 milyon avro garanti ücret kazanıyor...

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