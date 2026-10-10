Karar alınacak mı? Nhaga İlkay'ın zaten önündeydi: UEFA listesi ayrıntısı
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesinde İlkay Gündoğan krizi patlak verdi. Maç sonu skandal açıklamalar yapan İlkay'a yaptırım uygulanacak mı merakla bekleniyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Barcelona maçı öncesinde İlkay Gündoğan krizi patlak verdi. Maç sonu skandal açıklamalar yapan İlkay'a yaptırım uygulanacak mı merakla bekleniyor...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesine Nhaga'yı almış ve Kaan Ayhan'ı dışarıda bırakmıştı. Genç futbolcu şu anda orta saha sıralamasında İlkay Gündoğan'ın da önünde...
Birçok kişi yaz döneminde Renato Nhaga'nın kiralanmasını bekliyordu. Fakat 19 yaşındaki orta saha kadroda tutuldu. Ardından UEFA listesinin bildirilme zamanı geldi. Nhaga'nın dışarıda kalacağı düşünülüyordu. Yine aksi oldu. Gine-Bissaulu futbolcu, UEFA'ya bildirildi. Tecrübeli isimlerden Kaan Ayhan ise dışarıda kaldı.
Renato Nhaga ve İlkay Gündoğan'ın görev bölgeleri aynı: Merkez orta saha... 35 yaşındaki tecrübeli yıldız İlkay'ın sözleşmesi bu sezonun ardından tamamlanıyor. Ayrıca İlkay, 24 Ekim'de 36 yaşına girecek. Nhaga'nın kontratı ise 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor.
İlkay Gündoğan ilerleyen yaşı ve azalan temposu sebebiyle gözden düştü. İki futbolcunun Kasımpaşa karşılaşmasından sonra kendilerine yöneltilen "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna verdikleri yanıtlar ise şöyleydi:
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