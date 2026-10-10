Aklımıza gelen ilk lezzetlerden olan Antep fıstığını mutfakta böyle değerlendirin

Neden 'yeşil altın' deniliyor? Ekonomik değeri, üretimindeki emek ve gastronomideki güçlü yeri nedeniyle Antep fıstığı için kullanılan en güzel tanımlardan biri. Tatlıda hangi fıstık? Canlı rengi ve güçlü aroması nedeniyle özellikle boz iç fıstık pastacılık ve baklavacılıkta çok kıymetlidir. Nerede saklanmalı? Isıdan, nemden ve ışıktan uzak tutulmalı. Uzun süreli saklamada buzdolabı veya dondurucu tercih edilebilir. Sadece tatlı mı? Kesinlikle hayır. Et yemeklarından salatalara, peynir tabaklarından soslara kadar tuzlu mutfakta da çok güzel sonuç verir. Anadolu'yu gezerken beni en çok etkileyen şeylerden biri hep aynı oluyor: Bazen küçücük bir ürün, koca bir şehrin hikâyesini anlatabiliyor. Antep fıstığı da tam olarak böyle...