Ayvalık'ta sahilde ceset bulundu

BALIKESİR AA - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentteki aktarlara satmak üzere bitki toplayan Selma ve Raif Çelikel çifti, Lale Adası'ndaki Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Meslek Lisesi kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, hareketsiz yatan kişinin Özgür Gündoğdu (43) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu'nun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.