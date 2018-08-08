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Ayvalık'ta orman yangını! 5 dekar alan kül oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cennet Tepesi mevkisinde çıkan yangın 5 dekar alanda zarara neden oldu

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:33
Ayvalık'ta orman yangını! 5 dekar alan kül oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekar alan zarar gördü.

Cennet Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE SÖNDÜRDÜ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üç arazöz ve bir su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndüren ekipler soğutma çalışmasına başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 5 dekar ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:33
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