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Ayvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Klasik Otomobiller Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Rallisi başladı. Ralli, Pazar günü Bergama etabıyla sona erecek.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
Ayvalık'ta klasik otomobillerin Cumhuriyet Rallisi başladı

Balıkesir Ayvalık'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında merkezi İstanbul’da olan Klasik Otomobilciler Kulübü tarafından düzenlenen ve 1951-1981 model 63 otomobilin katıldığı Cumhuriyet Rallisi, Sarımsaklı Plaj'ından start aldı. Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer’in startını verdiği ralli, 350 kilometrelik bir parkurda 14 özel etaptan oluşuyor. Ralli sonunda yarışmayı birinci olarak bitirecek pilot Türkiye şampiyonu olacak. İlk etabı Ören-Akçay arasında belirlenen parkurda gerçekleşen yarış, pazar günü Bergama etabıyla sona erecek.

Klasik Otomobiller Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Cumhuriyet’in kuruluşunun 95'inci Yıldönümü nedeniyle düzenledikleri ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen klasik otomobillerle gerçekleştirdikleri organizasyona katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:58
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Ayvalık
  4. Cumhuriyet Rallisi
  5. Araba yarışı

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