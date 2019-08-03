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Ayvalık’ta engelliler 1. Engelsiz Bisiklet Festivali’ne hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eylül ayı içerisinde düzenlenecek olan 1.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
Ayvalık’ta engelliler 1. Engelsiz Bisiklet Festivali’ne hazırlanıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eylül ayı içerisinde düzenlenecek olan 1. Engelsiz Bisiklet Festivali’ne tam destek veren Kaymakam Görgülüarslan, görme engelli gazeteci Namık Tuncel ile antrenmanlara başladı.


Namık Tuncel’e ait iki pedallı tandem bisiklet ile eylül ayı içerisindeki festivalde pedal çevirmeye hazırlanan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, engelliler için en güzel terapinin sportif etkinlikler olduğunu savunarak, bir yandan da engelli farkındalığına katkı vermeye çalışacaklarını söyledi.


Kaymakam Görgülüarslan yaptığı açıklamada, engellilerle birlikte herkesin bisiklet kullanımına teşvik edilmesi gerektiğini kaydederek, “Ayvalık’ta araç trafiği özelikle de yaz aylarında ilçe dışından gelen misafirlerimizle birlikte en önemli sorunlarımızdan biri haline geliyor. Bu olumsuzluğu aşabilmenin en önemli yollarından biri de bisiklettir. İnsanlarımızın özellikle kısa mesafelerde çok rahatlıkla kullanabilecekleri bisikletken, ne yazıkki bizim ülkemizde bu kültür pek yaygın değil. Tabi bu alışkanlığın olmayışında biz devlet kurumlarının da alt yapı konusunda eksikliklerimizin de var olduğunu düşünüyorum. Mesela, bisiklet yolların yapılması, o alanların oluşturulması da aslında gerekli olan işlerin başında geliyor.Ama bu konuda teorik olarak bir takım çalışmaların yapıldığını biliyorum. Bu yönde Ayvalık Belediyesi’nin çalışmaları mevcut. Bu alt yapı çalışmaları da sağlanırsa, özellikle gençlerimizin bisiklet kullanımı sağlayabilir ve trafik anlamında da, kent estetiği anlamında da büyük bir aşama kaydedebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.


Vatandaşlara bisiklet kullanımı alışkanlığının kazandırılmasını dışında, Medya Ayvalık Gazetesi’nin Görme Engelli Muhabiri Namık Tuncel’in de engelli farkındalığı adına, organize etmeye çalıştığı engelsiz bisiklet festivaline destek vermekten de duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Görgülüarslan, “Bu konuda Namık Tuncel’in yanı sıra ilçede yaşayan engelli arkadaşlarımızı bu güzel organizasyonda yalnız bırakmak istemedim. Onlarla beraber olmak istedim. Eğer ilçemizde çocuk ve gençlerimizden başlayarak bisiklet kullanımını herkese ulaştırabilirsek, bu ilçeye ve özellikle gençlerimiz büyük bir hizmet etmiş olabileceğimize inanıyorum. Ben, Namık Tuncel başta olmak üzere Eylül ayı içerisinde düzenlenecek olan Engelsiz Bisiklet Festivaline katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


“Festivalde engelliler pedal çevirecek”


Düzenlemeye çalıştıkları organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan görme engelli muhabir Namık Tuncel de, organizasyon kapsamında İzmir, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Manisa’daki özellikle görme engellilerin bu organizasyona katılmasını hedeflediklerini belirtti.


Sadece engellilerin değil, her insan için sporun son derece önemli olduğunu vurgulayan Namık Tuncel, “Sporu herkes yapabilir. Bisiklet sürmesinden, denize yüzmesinden tutun her alanda spor rahatlıkla yapılabilir. Biz bu yaptığımız çalışmalarla engelli insanlarımızı topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun bir yolunun da sportif faaliyetler olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.


Engelliler başta olmak üzere toplumda 40 yada 50’li yaşlarla birlikte herkesin çeşitli ilaçlar kullanmaya başladığına işaret eden Namık Tuncel, spor yapılması halinde hiç kimsenin kolay kolay bu ilaçlara ihtiyaç duymayacağına inandığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 16:42
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