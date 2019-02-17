0553 313 94 23

Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde,engellilere yönelik kişilerin işyerlerinde istihdam edilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi yönündeki hummalı çalışmalar sürüyor.

17 Şubat 2019 Pazar 16:43
Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi çalışmaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde,engellilere yönelik kişilerin işyerlerinde istihdam edilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların çözülmesi yönündeki hummalı çalışmalar sürüyor.


Bu kapsamda, Türk Kızılayı Ayvalık Şubesi binasında gerçekleşen proje oluşturma toplantısı; Ayvalık Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan öncülüğünde gerçekleştirildi.


Toplantıya; Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emre Batur, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu eski Genel Başkan Yardımcısı Ömer Uğur, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu eski Genel Başkanı ve Ayvalık Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Hamdi Atay, Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Aktif Sosyal Tüm Engelli Dostları Gurubu Genel Koordinatörü Namık Tuncel,Ayvalıklı engelli gazeteci Suat Salgın, Özel Ayvalık Özel Eğitim Okulu ile Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri katıldı.


Toplantıda engelli istihdamı sırasında bazı engellilerin 2022 Sayılı kanun kapsamında devletten her ay aldıkları maaşı yitirebilme kaygılarının olmasına karşın, bu duruma nasıl tedbir alınabileceği konusu da masaya yatırıldı.


Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın talep ettiği gibi Ayvalık’ın turizm ve zeytincilik sektörüyle, engellilerin el becerileriyle yapabilecekleri eserleri de kapsayacak şekilde istihdam edilebilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulan bu toplantıların her hafta Çarşamba günleri yapılmasına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat geçti
    1. Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat..
    2. İyi Partili Ekinci’den birliktelik..
    3. AK Partili Kılıç: “Handan Hanım’a..
    4. Narkotik polisi sokak satıcılarına göz..
    5. Rusya'dan skandal Venezuela kararı!..
    6. Engelleri aşıp basketbolla hayata..
    7. ABD: “Suriye’den çekilme adım adım..
    8. Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi..
    9. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    10. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    11. İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye..
    12. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve..
    13. Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm..
    14. Irak ile ticaretimizde yeni dönem
    15. Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon
    16. Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten..
    17. 80 bin liralık kabloları çaldılar
    18. Rashad Muhammed’in acı günü
    19. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    20. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    21. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    22. Mahkemeden skandal karar! Darbe..
    23. 1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü..
    24. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    25. "Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e..
    26. TFF 3. Lig 3. Grup: Turgutluspor: 3 -..
    27. Güneşi gören Ordulular sahile akın etti
    28. “Hanımlar, beyler... 180 TL’ye oy..
    29. (Özel) Büyükçekmece’de60 çuval..
    30. Kızılay Van Şube Başkanlığına..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması