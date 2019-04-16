Ayvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına anlamlı sergi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı dolayısıyla hazırladığı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin ’in bilim tarihi alanındaki çalışmalarının yer aldığı afiş sergisi Orhan Peker Sanat Galerisi’nde açıldı.

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında Öğretmen Sercan Özcan Ünlü tarafından hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Anıl Okyar tarafından yapıldı. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın da hazır bulunduğu sergide, derin araştırmaları ile engin bir literatür kazandıran Prof. Dr. Fuat Sezgin’in fizik, tıp coğrafya, astronomi alanında Arap-İslam kültür çevresinde kullanılmış ve geliştirilmiş veya icat edilmiş olan aletlerine yönelik modelleme afişleri yer aldı.

9.yüzyıl ve 13.yüzyıl arasında astronomi, fizik, coğrafya, tıp gibi bilimsel alanlardaki tespitlerinin kısa anlatımlarının yapıldığı afişleri hazırlayan Bilgisayar Öğretmeni Sercan Özcan Ünlü muhabirimize yaptığı açıklamada, 2018 yılında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına, 2019 yılının ’Fuat Sezgin Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Bizde Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, değerli bilim adamının yaptığı çalışmalar hakkında biraz bilgi verebilmek adına böyle bir afiş sergisi hazırladık. Sergimizin içeriği, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilim tarihi alanında yaptığı çalışmaların küçük bir özetini içermektedir. Kendisinin çok kıymetli ve ciltler dolusu araştırmaları ve kitapları bulunmaktadır. Bilim tarihi alanımızdaki medeniyetimize yön vermiş insanlara olan saygımızdan dolayı bizlerde onun bu çalışmasına küçük bir katkı sunmak istedik” diye konuştu.

Serginin 18 Nisan 2019 tarihine kadar vatandaşların beğenisine sunulacağı bildirildi.