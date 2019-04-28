Ayvalık’ta deniz üzerindeki sarı tabaka şaşırttı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Aliçetinkaya’nın sahil bandındaki denizin üzerinde bulunan sarı tabakayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Aliçetinkaya’nın sahil bandındaki denizin üzerinde bulunan sarı tabakayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Her sabah sahilde yürüyüş yapan mahalle sakinleri ise rengi sarıya dönen deniz suyu karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla belediye ekiplerinin sararan deniz suyundan numune alarak analiz yaptırmak için bir laboratuara gönderdiği öğrenildi.

Sarı renkli atıkların, açık denizden geçen bir yük gemisinin deposunu temizlemesinin ardından, söz konusu kirli ve boyalı suyu denize boşaltması sonucunda ortaya çıkmış olabileceği ve akıntıyla da Aliçetinkaya Mahallesi’ndeki Yunus Emre Parkı sahiline ulaşmış olabileceğinin üzerinde duruluyor.

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