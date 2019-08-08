Ayvalık’ta Çinli turizm heyecanı

Balıkesir’de 30 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek Çinli Tur Operatörleri Buluşması programı için Ayvalık Ticaret Odası ev sahipliğinde hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantıya Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, GMKA Yetkilisi Kerem Öner ve Candan Şahin, Burhaniye Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Ayvalık Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık İlçe Kültür Turizm Müdürü Yasemin Gençer, Ayvalık İlçe Kültür Turizm Danışma Bürosu personeli Taner Kömür katıldı.

Toplantıda Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, Genel Sekreteri Recep Akgün ve personeli Uğur Çatma da hazır bulundu. Toplantıda 3 Ekim 2019 tarihinde Edremit’ten başlayacak ve 6 Ekim’de Bandırma’da sona erecek olan programın detayları ve hazırlık aşamaları görüşüldü. Toplantıda konuşan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Çin’de zengin bir kitlenin turizm alanında çok ciddi bir müşteri konumunda olduğunu vurgulayarak, “Bu pastanın yüzde 10’u bölgemize dağılsa, bu durum yılda 120 milyonluk bir turizm popülasyonu anlamına gelecektir. Bizim amacımız bu kesimi bölgemize çekebilmektir. Bu yüzden de ekim ayı içerisinde bölgemizi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulunacak olan Çinli turizm acentelerini en iyi şekilde ağırlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Toplantıda konuşan Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı ise Balıkesir’in Körfez bölgesinin yaz turizmi açısından ilin önde gelen bir destinasyonu olduğunu hatırlatarak, “Bizim bütün çabamız, ticaret odalarımız, turizm temsilcilerimiz, kalkınma ajansımız, belediyelerimiz ile birlikte bu bölgedeki turizmi yılın 12 ayına nasıl yayabileceğimizi ve turizm gelirinden nasıl daha fazla paya sahip olabileceğimizin yollarını bulabilmektir.Yaz aylarında bölgemizde turizm açısından pek fazla bir sıkıntımız olmuyor. Ama kış aylarında durum tabiki de biraz olumsuz olabiliyor. Arkadaşlarımızın istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Ayvalık’ta kış aylarında yüzde 15 oranında bir yükseliş var. Diğer bölgelerimiz kış aylarında düşüşler yaşanırken, Ayvalık’taki bu yükseliş elbette çok güzel bir şey. Biz bu yükselişi diğer turistik ilçelere de yayabilmek istiyoruz. Bu noktada başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinin deniz ile güneşle pek ilgileri yok. Bunlar; kültür, doğa ve gastronomiyle ilgileniyorlar. Bizim de Çinlileri bölgemize çekebilmek için bu değerlerimizi öne plana çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.