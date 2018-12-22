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Ayvalık’ta 6 tabanca ve 100 mermi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Balıkesir'de polis takibiyle yakalanan ve üzerinden 6 tabanca ve 100 mermi çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:54
Ayvalık’ta 6 tabanca ve 100 mermi ile yakalanan şahıs tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova’da jandarma ekipleri; bir süreden beri takip ettikleri 1 şahsın üzerinden 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi. 

Alınan bilgiye göre; Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler bir süreden beri uzaktan takipte bulundukları İ.T isimli şahsın İzmir’den Ayvalık’a silah getirdiğini belirledi. 

Hemen harekete geçen Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Altınova Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, İ.T. isimli şahsı İzmir’den ilçeye girerken gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinden kaçak olduğu belirlenen 6 adet silah ve bu silahlara ait toplam 100 adet mermi ele geçirildi. Yakalanıp gözaltına alına İ.T. sabah saatlerinde nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İ.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:54
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. Ayvalık
  4. silah kaçakçılığı

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