Ayvalık’ta 2. Doğa Festivali heyecanı başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde düzenlenen 2. Ayvalık Doğa Festivali başlıyor.

Bu yıl tema olarak “Akkızlı Günler” sloganıyla 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale; Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ziraat Odası, Edremit Orman Bölge Müdürlüğü Ayvalık Orman İşletmesi ile yöre esnafı da tam destek veriyor.

Ünlü diyetisyen Dr. Ender Saraç, ünlü gezgin Akif Budak, ünlü gurmeler; Arzu Öztürk, Süha Baki, Şefika Onur Akatay, Mine Adıgüzel, Ayça Sağlam, Evren Mantı, Hazal Budak, Gülten Özdemir, Dilek Teksoy ve Eray Kılıç gibi televizyon ekranından tanınan birçok ünlünün de katılacağı festivalde; Ayvalık Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi ile Özel Ayvalık Lisesi öğrencileri, Ayvalıklı yerel tarihçi Taylan Köken ile bitki tanıma uzmanı Salih Doğan’ın da çeşitli etkinliklerle destek vereceği öğrenildi.

Program içeriği oldukça yoğun

Bu yıl ikincisi düzenledikleri organizasyonun içeriğinin geçtiğimiz yıla nazaran içinin daha dolu olduğunu vurgulayan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, festivalin 11 Nisan günü saat 10.30’da Ayvalık’ın ‘Aşıklar Köprüsü’ olarak da tanımlanan 06 mevkiinden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na doğru gerçekleşecek kortej yürüyüşü ile başlayacağını söyledi.

Hazırladıkları programa; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir milletvekillerinin de katılabileceğini kaydeden Melih Çakırca, “Cumhuriyet meydanında saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’mızın bir ağızdan seslendirilmesinin ardından, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterimleri, festival stantlarının açılması, canlı müzik dinletileri ile sürecektir. Aynı gün saat 15.00’de Leyla Gastronomi Tadım Noktası tarafından Yöresel Lezzetler Farklı Dokunuşlar isimli etkinliğimiz ve saat 17.00’de de Ayvalık’ımızın yetiştirdiği ünlü ressamımız Emine Alışık’ın resim sergimizin ardından saat 19.00’da Kardeşler Orkestrası’nın Cumhuriyet Meydanı’nda halka açık vereceği konser ile programımızın ilk günü sona erecektir. Festivalimizin ikinci gününde Ayvalık Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları canlı performans sunumu, saat 12.00’de Palabahçe Meydanı’ndaki Pino Kafe’de Akkızlı Kış müzik dinletisi, aynı saatlerde Şeytan’ın Kahvesi’nde Arkipel Sanat tarafından hazırlanan Çocuklar İçin Taş Boyama etkinliği,saat 14.15’de Atölye Delice tarafından düzenlenen Soğuk Sıkım Sabun Yapımı workshopu, saat 15.30’da Tadım Atölyesi-Cafe’s de Otlu Balıklı Mücver sunumu, saat 17.00’de Cunda Kültür Merkezi’nde rebetico gösterimi halkımızın beğenisine sunulacaktır. Festivalimizin 3. günü Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ayvalık’ı ziyaret etmesinin yıldönümü programı ile birleştirilmiştir. Bu kapsamda, saat 10.00’da katılımcılarımızla birlikte Atatürk’ün Ayvalık’a Gelişi’nin sembolik yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı’nda bu etkinlikle ilgili programa katılacağız. Bunun hemen akabinde saat 14.30’da Macaron Konağı’nda Akkızlı Sıcak Ot ve Lorlu Arapsaçlı Sandviç yapımına ilişkin bir tadım atölyesi çalışmamız olacaktır. Aynı gün saat 15.00’de Yerel Tarih Araştırmacısı Sayın Taylan Kökentarafından Ayvalık Belediyesi’ne ait Ayazma Kilisesi’nde ‘Tarihi ve Mimari Dokular’ ismini taşıyan sunumunu gerçekleştireceğiz. Saat 16.30’da yine Ayazma’da Ayvalık Belediyesi’nin bünyesindeki Zeytin Çekirdekleri tarafından gerçekleştirilecek konserin ardından saat 18.00’de Sakarya Mahallesi’ndeki Midi Kafe’de Yazar Ali Eriç’in söyleşi ve fotoğraf gösterimi etkinliği ve yine saat 20.00’de Cunda Adası meydanında 1900 Orchestra Grubu’nun konseri halkımızın beğenisine sunulacaktır” dedi.

Festival Dr. Ender Saraçoğlu’nun söyleşi ile sona erecek

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptığı açıklamada, “Festivalimizin son günü olan 14 Nisan’da ise saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp doğa yürüyüşüne hazırlanacağız. Saat 09.30’da Cunda Adası’ndaki Su Ürünleri Kooperatifi önünde toplanarak Yerel Tarih Araştırmacısı Taylan Köken ile Bitki Tanıma uzmanı Salih Doğan öncülüğünde gerçekleşecektir. Aynı gün saat 12.00’de Ayvalık Öğretmen Evi önünden Cunda Meydan’ına kadar sürecek bisiklet turumuzda Ayvelo-Ayvalık Bisikletlileri eşliğinde yapılacaktır. Aynı saatlerde Cunda Adası’nın önemli bir lezzet durağı olan Sayfiye Restaurant’ta Meze Tadım etkinliğimizin yanı sıra yine Cunda Adası’nda zeytinyağlı yöresel ot yemekleri yarışmamız başlayacak ve saat 14.30’da da bu yarışmada dereceye girenlere ödülleri dağıtılacaktır.Aynı gün saat 15.00’de ise Dr. Ender Saraçoğlu tarafından Sağlıklı Beslenme söyleşisi ile festivalimiz sona erecektir” diye konuştu.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirmeye çalıştıkları festival ile hem Ayvalık’ın tanıtımına katkı vermeyi hem de festivale gelen yerli ve yabancı konukların ilçe esnafından yapacakları alışverişler neticesinde ilçe ekonomisine canlılık kazandırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.