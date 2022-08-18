  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 00:29:00 -
Ayvalık’ta 10 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek, lastik botu durdurup göçmenleri ele geçirdi.

İnsani yardımlarda bulunuldu

Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 10 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi’ne götürüleceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23