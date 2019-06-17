Ayvalıklı minik taekwondocular nefes kesti

Türkiye Taekwondo Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Minikler Balıkesir İl seçme müsabakalarında Ayvalık Spor Kulübü sporcuları 3 Altın 1 Gümüş ve 4 Bronz Madalya kazandı.

Balıkesir merkez ve ilçelerinden bay bayan toplam 117 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada mücadele eden sporcular sıkletlerinde birinci olabilmek için büyük mücadele verdi.

Balıkesir Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun da izlediği şampiyonada özellikle 2009 doğumlu olup ilk defa resmi bir şampiyonaya katılarak güzel maçlar sergileyen sporcuların performansları görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Şampiyonada en fazla dikkat çeken 36 kg erkek sıklet oldu. Ayvalık Spor Kulübü; 15 sporcu ile mücadele ettiği bu sıklette rakiplerini tek tek geçerek ilk 3 sırayı elde etmesini bildi.

Ayvalık Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençler Milli Takım Antrenörü olarak görev yapan Volkan Sersan nezaretinde eğitimlerine ilçe spor müdürlüğü taekwondo salonunda devam eden sporcuların önümüzdeki günlerde Ankara’da yapılacak olan Yıldızlar ve Ümitler Türkiye Taekwondo şampiyonalarına katılacakları öğrenildi.

Muhabirimize açıklamalarda bulunan başarılı antrenör Volkan Sersan, haftanın her günü her yaş branşına uygun antrenman gün ve saatleri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yetenekli birçok sporcuya sahip olduklarını önümüzdeki Türkiye şampiyonalarında güzel sonuçlar beklediklerini söyledi.

Hedeflerinin her zaman olduğu gibi Ayvalık’a; Türkiye dereceleri elde ederek dönmek olduğunu ifade eden Sersan, “Taekwondo branşında Dünya’da söz sahibi olan ülkelerden biriyiz. Üstelik ülkemizde de en fazla lisanslı aktif sporcuya sahip olan bir branş da taekwondodur.Ayvalık’ta hem uluslararası hem de ulusal şampiyonalarda kazandığımız 79 takım kupası ile birçok branşın açık ara önündeyiz. Biz üretiyoruz, biz Ayvalık sporuna büyük değer katıyoruz. Biz mücadele ediyor ve başarıyoruz. Her kurum ve herkes de bunu biliyor. Biz daha da başarılı sporcular yetiştirebilmek destek bekliyoruz” diye konuştu.