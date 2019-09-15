Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan törende araç korteji büyük ilgi topladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törene CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti, dernekler ve meslek odası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı’na vatandaşların çiçek, Ayvalık Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediyenin ise çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı.

29 Mayıs 1919’da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılmış ilk kurşunun bir ulusa umut olarak, bir milletin tam bu noktada 3,5 yıl direnerek, süngüye göğüs gerip, sırtında teçhizat taşıyarak, İngiliz destekli Yunan işgalinden 15 Eylül 1922’de kurtulmuş olduğunu hatırlatan Başkan Ergin, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik şu bulunduğumuz toprakların onurudur. Bir de Ayvalık’ın özelliği şudur, ilk kurşun atıldıktan sonra Kurtuluş Savaşı bitene kadar burada direniş devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2. İnönü Savaşı’ndan sonra, mücadele ve direnişin devam ettiği yerler için, ‘Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz’ demiştir. Evet, aynen dediği gibi; Ayvalık halkı, vatan topraklarını evini, bağını vermeyerek, uzun soluklu direnişle vatanına milletine nasıl sahip çıktığını göstererek, düşmanı yenmek kadar, milletin makûs talihini de yenmiştir” ifadelerini kullandı.

Ayvalık halkına seslenen Mesut Ergin, “Bu topraklar 3,5 yıl süren direnişten sonra düşman işgalinden kurtardığı Ayvalık, o zamanın şartlarında çok zor günler ve yıllar geçirmişti. Yıkık binalar, bitik ticaret, hasar görmüş bir kent. Peki, ne yaptı Ayvalık ve Ayvalık halkı? Yıkık binayı da onardı, yıkılmış umutları da savaşın hasarını dişinle tırnağınla, zeytinindeki hasadıyla yok etti. Yeniden ayaklandı. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza ne borçluysak bir o kadar da o kötü günlerden Ayvalık’ı ayağa kaldıran atalarımıza dedelerimize borçluyuz. Borcumuzun ve sorumluluklarımızın farkındayız. Şimdi çok şükür bu topraklarda artık bir savaş söz konusu değildir ama Ayvalık’ımız için ekonomik zor günlerimiz yine mevcuttur. Yine gün birlik günüdür. Yine evimize, bağımıza, zeytinimize, tarihimize, esnafımıza turizmimize sahip çıkarak birlik olarak kalkınma ayaklanma zamanıdır. Bugün bu coğrafyada yaşayan, yaşamında Ayvalık olan, bu coşkulu günde bizle birlikte olan herkese sesleniyorum. 15 Eylül Ayvalık’ın kurtuluş günü kutlu olsun” diye konuştu.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin seslendirilip, halk oyunlarının gösterimlerinin ardından tören; Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde gerçekleşen belediye ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet araçlarının resmi geçişi ile sona erdi.