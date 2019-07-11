0553 313 94 23

Ayvalıkgücü Belediyespor’un teknik patronu Mutlu Karakaş oldu

Bölgesel Amatör Liginde(BAL) 2019-2020 futbol sezonuna hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor’un Teknik Direktörlüğü’ne Mutlu Karakaş getirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
Ayvalıkgücü Belediyespor’un teknik patronu Mutlu Karakaş oldu

Bölgesel Amatör Liginde(BAL) 2019-2020 futbol sezonuna hazırlanan Ayvalıkgücü Belediyespor’un Teknik Direktörlüğü’ne Mutlu Karakaş getirildi.


Ayvalıkgücü Belediyespor’un çiçeği burnunda Kulüp Başkanı Suat Taş’ın öncülüğündeki Transfer Komitesi yaptıkları ilk çalışmada;,futbola Karşıyaka Spor Kulübü’nde başlayan ve 1995-1996 futbol sezonunda Türkiye 1. Liginde yer alan KSK’nın formasını giyen Mutlu Karakaş’ta karar kıldı. Halen Karşıyaka Spor Kulübü’nde alt yapı takımlarının antrenörlüğünü sürdüren Karakaş’ın memleketi Ayvalık’ta kırmızı-beyazlı takımın başına getirilmesi taraftarlarca da büyük bir memnuniyetle karşılandı.


Teknik Direktörlüğe getirilen Mutlu Karakaş’ın yardımcılığına ise geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor’da Teknik Direktör olarak görev yapan Mustafa Sabri Odabaşı’nın getirildiği öğrenildi. Kaleci antrenörünün ise önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.


Mutlu Karakaş ve Yardımcısı Mustafa Sabri Odabaşı, kulüp binasında düzenlenen mini törende kırmızı-beyazlı kulübün Başkanı Suat Taş ile yöneticilerinin de hazır olduğu ortam sözleşmelerini imzaladılar. Sözleşmeyi imzalayarak önümüzdeki sezon boyunca resmen Ayvalıkgücü Belediyespor Teknik Direktörlüğü görevini devralan Mutlu Karakaş, öncelikle genç ve dinamik bir kadro kurmayı hedeflediğini vurgulayarak, “Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız takımımızı layık olduğu zirveye taşıyabilmektir” diye konuştu.


Kulüp Başkanı Suat Taş da, Ayvalık’ın bir evladı olan Mutlu Karakaş ile anlaşma sağlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dökülen saçları gürleştiren 3 çay ağacı yağlı maske
    1. Dökülen saçları gürleştiren 3 çay..
    2. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    3. Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü çift..
    4. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    5. Kars'ta kaçak kazı operasyonu
    6. Ali Babacan'ın kuracağı partinin isim..
    7. Borsada işlem hacmi sıralaması
    8. Haliç’te denize atlayan genç kızı..
    9. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    10. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    11. Borsada endekslerin değişimi
    12. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    13. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    14. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    15. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    16. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    19. Borsada günlük işlemler (1)
    20. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    21. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    22. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    23. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    24. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    25. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    26. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    27. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    28. AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından..
    29. Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
    30. Kas hastalıkları ile ilgili STK’lar..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap