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Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev bölümü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev bölümü yapıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:59
Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev bölümü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev bölümü yapıldı.


Geçtiğimiz hafta Kulüp Başkanlığına getirilen Suat Taş’ın öncülüğünde kırmızı-beyazlı yönetimin ilk toplantısında görev bölümü yapıldı. Başkan Yardımcılığına Mehmet Babayiğit, Muhasip Üyeliğe Cüneyt Uzman, Genel Kaptanlığa Samet Varol, Transfer Komitesine ise; İsmail Ergin, Erkan Göral, Hüsamettin Sayar, İbrahim Zorlu, Cem Dede, Kadir Karakaş, İlker Anaz Alt Yapı Sorumluluklarına; Hakan Albayrak, Recep Mersinlioğulları, Ümit Şafak, İbrahim Çiftçioğlu, Muratcan Kezan, Mustafa Büberci, Voleybol Şubesi Sorumluluklarına;Volkan Bekit, Mehmet Özden, Cüneyt Uzman, Basketbol Şube Sorumluluklarına; Murat Adalı, Yasin Yazıcı, Tesis Bakım Onarım Sorumluluklarına; Gökay Arslan, Muratcan Kezan, Mustafa Büberci, Taraftar Sorumluluklarına; Orhan Zorlu, Hasan Aydoğdu, Reklam ve Sponsor Sorumluluklarına; Alp Sezek, İsmail Polat, Cüneyt Uzman, İlker Anaz, Atletizm Şubesi Sorumluğuna; Sebahattin Tatar getirildiler.


Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş, uyumlu bir yönetim kadrosuyla göreve başlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şu anda ilk olarak takımımızın teknik kadrosunu belirleyeceğiz. Daha sonra transfer komitemizle birlikte futbolcu transferlerini gerçekleştireceğiz. Ayvalıkgücü Belediyespor’umuzun bu yıl BAL liginde başarılı olabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:59
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