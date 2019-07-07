0553 313 94 23

Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı seçiminin galibi yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın seçimlerinde başkan ve yeni yönetim belirlenemedi.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:18
Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı seçiminin galibi yok

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın seçimlerinde başkan ve yeni yönetim belirlenemedi.


Zeytin ve zeytinyağının başkenti olan Ayvalık’ta; çiftçinin tarlalarını koruyan bekçilerin çatı kuruluşu olan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın seçimleri İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray, Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, Ziraat Odası Meclis Başkanı Ersan Adli, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Emek Partisi İlçe Başkanı Musa Metin, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri, ATO ve Ziraat Odası’nın meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı genel kurul toplantısı saat 13.00’de başladı.


Divan Heyeti Başkanı İsa Aslan, katip üyeliklerini ise; Levent Grup ile Özge Toygar’ın üstlendikleri genel kurulda beyaz ve yeşil olmak üzere iki liste yarıştı.


Beyaz Listede Yönetim Kurulu Asil sıralaması; Suat Kaçak, Levent Karadağ, Osman Sinan Avcı, Osman Serdar Türümen ve Ahmet Tügen isimlerinden oluşurken, bu listenin Murakabe asil üyeliklerinde ise; Mehmet Fahri Onursal, Hasan Kunay, İnce Ahmet Sakallı, Bahattin Elmas ve Cumhur Yıldız isimleri yer aldı.


Yeşil Liste de Yönetim Kurulu Asil üyelikleri; İbrahim Ustalı, Murat İbrahim Mühürdaroğlu, Ahmet Baysal, Bilgin Sevim, Turgay Demirlenk isimlerinden oluşurken, bu listede Murakabe üyelikleri de; Hasan Baysal, Ersan Adli, Turhan Baran, Hüseyin Ustalı ve Mehmet Anıl Okyar isimleri yer aldı.


İbrahim Ustalı ve ekibinin yeşil liste ve mevcut başkan Suat Kaçak ve ekibinin beyaz liste ile yarıştıkları seçimde; 63 delege oy kullandı.


63 delegeden 1’i geçersiz olmak üzere 62 oyun 31 oyun Kaçak, 31’ini ise Ustalı alınca seçim berabere sonuçlandı.


Statü gereği Ayvalık İlçe Çiftçi Malları Koruma Başkanlık seçimlerinin yeni tarihinin Ayvalık Belediyesi’nin Ağustos ayı meclis toplantısında belirleneceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırkpınar’da yarı final heyecanı başlıyor
    1. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    2. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    3. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    4. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    5. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    6. Mete Gazoz'dan altın madalya
    7. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    8. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    9. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    10. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    11. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    12. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    13. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    14. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    15. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    16. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    17. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    18. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    19. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    20. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    21. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    22. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    23. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    24. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    25. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    26. Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale..
    27. Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara..
    28. Beyazgül talimat verdi, çalışmalar..
    29. AB'nin yeni Orta Asya Stratejisi..
    30. Elazığspor,Ömer Yıldız ileanlaştı
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar