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Aktüel

Ayvalık Belediyesi’nden öğrencilere otobüs jesti

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar için Ayvalık Belediyesi, ücretsiz otobüs kaldıracağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:39:17 -
Ayvalık Belediyesi’nden öğrencilere otobüs jesti

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak adaylar için Ayvalık Belediyesi, ücretsiz otobüs kaldıracağını açıkladı.


Ayvalık Belediyesi’nden yapılan açıklamada ÖSYM tarafından Edremit’te yapılacak olan sınavlara katılacak olan öğrencilerin 25 Haziran 2020 tarihine kadar 0533 154 00 44 numaralı Whatsapp hattından kayıt oluşturulması gerektiği öğrenildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise YKS sınavına girecek olan tüm öğrencilere başarılar diledi.

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