Ayvalık açıklarında görüntülendi! Dünya çapında 200 milyonda bir görülüyor

24 adası ile çok zengin bir su altı hayatına sahip olan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi dünya çapında 200 milyonda bir görünen mavi ıstakoza ev sahipliği yapıyor. Çok nadir olarak görünen bu tür ıstakoz mavi rengiyle hemen dikkatleri çekiyor. Ayvalık açıklarında bir ada kıyısında dalış yaparken terk edilmiş bir hayalet ağa takılan mavi ıstakozu fark eden dalgıç Nedim Kartal yaptığı çalışma ile deniz hayvanının kurtardı. Daha sonra mavi ıstakozu kayıt altına alan Kartal “Ayvalık'ın sualtı çeşitliliğinden bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de mutlaka sualtını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler. Hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada 200 milyonda bir görülen bir renk ıstakoz, masmavi bir ıstakozu görüntüledik. Ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş, ıstakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Denk geldi bana. Video çekmekle çekmemek arasında kaldım. Çekemedim, kurtarmak istedim. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Tabii ki yerini bildirmeyeceğim. Ama ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür”dedi.