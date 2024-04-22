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Yerel Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:10:00 - 2024-04-22 16:14:58
Ayvalık açıklarında 56 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25’i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 25’i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

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