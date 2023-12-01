Ayvadan sıkılaştırıcı krem yapımı: kadınların sağlığı için olmazsa olmaz! Tek bir kaşığı bile faydalı
Ayvadan sıkılaştırıcı krem yapımı tam zamanı olan ayvadan tatlısını yaptık şimdi güzelleşelim. Hanımlar doğal tarifleri çok seviyorlar. Maddi ve sağlık için meyveler bulunmaz şifa kaynağıdır.
Bu tarif suna dumankaya’nın
Malzemeler.
1 Adet ayva
1 Tatlı kaşığı karanfil
1 Çubuk tarçın
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Zeytin yağı
Yapımı ve kullanımı: Ayvaları çekirdekleri ile beraber rendeleyip, cam kavanoza koyun, karanfil, tarçın, üzerine çıkacak kadar zeytin yağı 2 hafta güneş gören yerde bekletip akşam temiz cilde uygulayın.
Bu krem sivilceli, hassas, lekeli ciltler düzenli kullana bilir. Cildi sıkılaştırır toparlar ve canlandırır. Hazırlandıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.